Antônio Carlos chega acerta com o Juventude e fala em 'recomeço'

Após quase três anos de estágio na Europa, Antonio Carlos Zago aceitou o desafio de dirigir o Juventude no Campeonato Brasileiro da Série C. Apresentado na tarde desta quarta-feira, o treinador mostrou-se animado com o acerto e falou em "recomeço" quando questionado sobre a carreira fora das quatro linhas. Ele substituirá Pícoli, demitido na última segunda-feira.

O Juventude é o quinto colocado do Grupo B, com 18 pontos ganhos, e precisa ficar entre os quatro primeiros para manter o sonho de voltar à Série B. Faltam mais seis jogos para o término desta fase. Seu primeiro compromisso será contra o Guarani, sábado, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O último trabalho de Antônio Carlos como treinador havia acontecido em 2012, no extinto Audax São Paulo - hoje Osasco Audax. Depois disso, virou auxiliar-técnico na Roma, da Itália, e em seguida recebeu o convite para integrar a comissão técnica do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

"Procurei me aprimorar e estudei muito para retomar a minha carreira de treinador aqui no Brasil. É um recomeço numa grande equipe, com um elenco qualificado. Precisamos contar muito com o fator casa, fazer do Alfredo Jaconi um fator diferencial e, por isso, precisamos muito do apoio do nosso torcedor", avisou o treinador. Antônio Carlos tem 46 anos e quando jogador defendeu São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Roma, da Itália. Defendeu a seleção brasileira no inicio e final dos anos 90. Jogou pelo Juventude já no final da carreira, em 2005, e é visto com carinho pela torcida alviverde.