Antônio Carlos cita xará e evita passado no rival em chegada ao Palmeiras

O zagueiro Antônio Carlos foi o sexto reforço apresentado pelo Palmeiras nesta temporada. Nesta segunda-feira, o defensor, que chegou da Ponte Preta, vestiu a camisa número 25 e falou bastante sobre o passado durante a entrevista coletiva ao relembrar a coincidência com um xará que foi campeão pelo clube e também desconversou sobre o Corinthians. Foi no rival em que o jogador começou a carreira.

Antônio Carlos é o nome do atual técnico do Internacional. Ele foi zagueiro do Palmeiras na década de 1990, quando conquistou como principais títulos o bicampeonato paulista e o bicampeonato brasileiro. "É um cara multicampeão. Espero levar esse nome, que é bem forte, a conquistar muita coisa e ter uma felicidade muito grande aqui no clube", afirmou.

Registrado no Tombense, clube do interior mineiro do empresário Eduardo Uram, o zagueiro de 1,91m tem contrato de empréstimo até o fim da temporada e prometeu brigar por posição. A concorrência será dura, afinal Vitor Hugo e Mina formaram a dupla titular da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2016, com 32 gols sofridos, junto com o Atlético-PR.

"Vou ter que trabalhar muito forte. São muitos jogos no ano, então todo mundo vai ter a sua chance. Tenho total respeito por todos, mas quero buscar o meu espaço", disse o zagueiro, que para falar sobre a disputa por posição, citou uma música do grupo Racionais MC's para prometer concorrência à dupla apelidada de "Torres Gêmeas". "Estamos em São Paulo, a cidade do arranha-céu, como dizem os Racionais. Espero estar bem na bola aérea", afirmou.

O defensor ressaltou se sentir à vontade no Palmeiras, mesmo depois de ter iniciado a carreira no rival. Pelo Corinthians ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2012, com direito aos dois gols na final sobre o Fluminense, vencida por 2 a 1.

O companheiro de defesa de Antônio Carlos era Marquinhos, atualmente no Paris Saint-Germain. Os dois não tiveram chance de receber uma sequência na equipe profissional do Corinthians. "Já passou. O que tinha de ser feito no Corinthians, foi feito. Aprendi muito com o Tite. Hoje vivo o Palmeiras, então vou trabalhar forte aqui", disse o zagueiro.