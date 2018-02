Antônio Carlos deve ser um dos poupados do Santos O veterano zagueiro Antonio Carlos é um dos jogadores que não deve jogar na Quinta-feira pelo Santos, que enfrenta o Rio Branco, pelo Campeonato Paulista. Além de sentir a maratona de jogos e de viagens, com a disputa simultânea da Libertadores, ele está "pendurado" com dois cartões amarelos e seria um desfalque importante para o time no clássico de domingo, contra o São Paulo. Outros que poderão ser poupados são o lateral-esquerdo Kleber e o meia Cleber Santana. O primeiro deve ser preservado, dando lugar a Carlinhos. E o segundo precisa de um descanso, na avaliação da comissão técnica do Santos. O único confirmado que não vai jogar é o meio-campo Zé Roberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido. Cléber Santana reconhece queda Depois de um começo de temporada arrasador, marcando oito gols no Campeonato Paulista e dois na Libertadores, Cleber Santana não conseguiu mais marcar nos últimos jogos, contra São Bento, Deportivo Pasto, Defensor Sporting e Paulista. Além disso, tem errado muitos passes. "Reconheço que joguei mal contra o Defensor. Cheguei à minha casa, fiquei pensando na partida e até demorei para dormir. Mas jogar mal uma partida acontece com todos os jogadores", disse Cleber Santana, que, se for consultado por Luxemburgo, prefere jogar na quinta-feira. "E se eu for escalado, vou dar o máximo." Luxemburgo está tranqüilo para poupar os titulares na quinta-feira. Afinal, o Santos é o líder do campeonato, com a vaga na semifinal praticamente garantida. E, mesmo que seja derrotado pelo Rio Branco, bastaria uma vitória sobre o São Paulo para retomar a primeira colocação. Artroscopia em Fabiano O atacante Fabiano vai fazer uma artroscopia no joelho direito, na tarde desta quarta-feira, em São Paulo. "Foi o que ele operou no ano passado, mas não tem nada a ver com ligamentos. Vai ser um procedimento para fazer uma lavagem, visando eliminar um processo inflamatório", explicou o médico do Santos, Joaquim Grava. Por conta disso, o jogador ficará parado de quatro a cinco semanas. Mais um patrocinador O Santos fechou nesta terça-feira um contrato por oito meses com a Bombril, que será a segunda patrocinadora do time, com seu nome sendo exposto nos mangas da camisa. Na semana passada, o clube já tinha acertado com a Semp Toshiba como principal patrocinador.