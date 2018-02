Antônio Carlos divide os méritos pelo gol com Kleber Os veteranos Antônio Carlos, 37 anos, e Zé Roberto, 32, deram a vitória ao Santos sobre o Barueri, por 2 a 1, na estréia do Paulistão, O zagueiro, que voltou ao Santos após uma temporada no Juventude, saiu de campo com o nome gritado pela torcida. Ele marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo, de cabeça. ?Foi uma estréia bonita, não só minha, mas do time inteiro?, disse Antônio Carlos, que teve problemas em sua primeira passagem pelo Peixe. ?Agora, sem contusões, posso ter um belo ano pela frente.? Antônio Carlos fez questão de dividir os méritos de seu gol, feito de cabeça, com o lateral-esquerdo Kléber, autor do cruzamento. ?O gol foi metade meu, metade do Kléber. Ele colocou a bola na minha cabeça e eu tive a felicidade de só desviar.? O gol que abriu o placar foi de Zé Roberto. Curiosamente, foi no próprio Palestra Itália que o meia marcou seu primeiro gol como profissional, há doze anos, num empate em 3 a 3 entre Portuguesa e Vasco. Jogando como lateral-esquerdo da Lusa, Zé Roberto acertou um belo chute de fora da área, que até hoje ele considera o mais lindo de sua carreira. Outro destaque do Santos no jogo foi Kléber. O lateral admitiu que ?o time cometeu muitos erros, principalmente no primeiro tempo?. Mas creditou isso à falta de ritmo de jogo. ?Foi só a primeira partida do ano. É natural que falte entrosamento. Estamos de parabéns por termos conseguido superar as dificuldades de um jogo de estréia.? O zagueiro Adaílton, outro estreante da noite, também lamentou a falta de ritmo de jogo. ?Tivemos só dois coletivos e muita coisa precisa ser acertada?, disse o jogador, ex-Vitória e Rennes, da França. ?Mas uma grande caminhada começa com um bom passo. Nós conseguimos isso e agora é seguir nesse rumo?, filosofou o zagueiro, que classificou como boa a sua estréia pelo Santos. ?Eu estava ansioso para curtir essa torcida. Estou muito feliz.?