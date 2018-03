Antonio Carlos é agredido por torcida O zagueiro brasileiro Antonio Carlos, da Roma, foi atacado por três torcedores da Lazio neste domingo, quando saía de um restaurante na capital italiana. O jogador, vice-campeão mundial em 98 com a seleção brasileira, sofreu apenas algumas escoriações e não precisou ir ao hospital. Os agressores ainda danificaram o carro do brasileiro antes de fugirem do local. Por estar contundido, Antonio Carlos não havia sido relacionado para o jogo de hoje entre sua equipe e a Juventus, em Turim. Os torcedores da Lazio, grande rival da Roma, são considerados uns dos mais violentos da Itália. Por causa de suas ofensas racistas aos jogadores adversários, a equipe até foi punida, nesta semana, com a perda do mando de campo de uma partida.