Antônio Carlos é apresentado no Corinthians e critica Nelsinho

O ex-zagueiro Antônio Carlos, novo diretor de Futebol corintiano, parou de jogar futebol domingo, no Santos. Na sua última partida como profissional, o ex-jogador que teve brilhantes passagens pelo São Paulo e Palmeiras, vestiu a camisa 10 de Pelé e deixou a Vila Belmiro beijando o escudo do time. Veja também: Mano diz que resgatar o Corinthians na Série B será marcante Antônio Carlos anuncia retorno de Coelho ao Corinthians Você concorda com a contratação de Mano Menezes? Mas há dois meses, mesmo sem receber um tostão do Corinthians, ele já arquitetava a queda de Nelsinho Baptista - demitido na terça-feira - e idealizava a contratação de Mano Menezes, que assumiu nesta quarta o time do Parque São Jorge. Foi assim, polêmico, o início da carreira de Antônio Carlos como dirigente. Mas ele não vê falta de ética no que fez e disse que isso é normal. "Isso é do círculo do futebol." Apresentado como dirigente na tarde desta quarta-feira, Antônio Carlos revelou que mantinha contato com o auxiliar de Mano Menezes, o ex-volante Sidnei Lobo, seu amigo dos tempos de São Paulo. Enquanto isso, o Corinthians de Nelsinho vivia seus últimos momentos na Série A. E o presidente Andrés Sanchez, que convidou Antônio Carlos para ocupar o cargo, dizia publicamente que queria manter Nelsinho para 2008, mas já tinha incumbido seu amigo de procurar outro técnico. Nelsinho Baptista dirigiu o time em 11 partidas. Venceu só duas e não conseguiu salvar o Corinthians do inédito rebaixamento. O ex-treinador disse ontem que fez tudo o que pôde. "Acho que os pontos que o Corinthians perdeu em casa nas últimas rodadas contribuíram para o rebaixamento", avaliou Antônio Carlos, que foi campeão paulista pelo time alvinegro em 1997. Ele contou ainda que trabalhava com outros nomes para assumir o Corinthians."Na nossa lista havia três nomes: Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e Muricy Ramalho." Na época em que recebeu o convite de Andrés, depois que este assumiu a presidência há dois meses, Antônio Carlos disse que já havia informado o presidente santista Marcelo Teixeira que iria se aposentar. "Achei que não precisava falar sobre isso publicamente. Estávamos brigando pela Libertadores e eu não estava recebendo salário do Corinthians." O novo vice-presidente de Futebol, Mario Gobbi, saiu em defesa de Antônio Carlos. "É lógico, humano e previsível que qualquer profissional que está prestes a se aposentar comece a pensar o futuro." Polêmicas à parte, Antônio Carlos Zago assume para cuidar das contratações e dispensas. Discutirá tudo com Mano Menezes. "Estou feliz em voltar ao Corinthians. É bom começar em uma nova profissão logo após ter parado de jogar. Não será fácil porque o Corinthians não está onde deveria, mas tudo na minha vida foi assim."