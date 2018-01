Antônio Carlos é destaque na Turquia O zagueiro brasileiro Antônio Carlos (ex-São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Roma) é citado como destaque da rodada deste fim de semana do Campeonato Turco. Antônio Carlos, que na Europa é conhecido por Zago (seu sobrenome), fez um dos gols do Besiktas, na vitória de 2 a 0 sobre o Denizlis. O Besiktas é o atual líder do Campeonato Turco, à frente do Galatasaray.