Antonio Carlos festeja atuação de jovens em vitória do Inter

A decisão do técnico Antonio Carlos Zago de poupar vários jogadores no segundo compromisso do Internacional na temporada 2017 não teve efeito negativo em campo. Afinal, na noite de quarta-feira, o time superou o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no Beira-Rio, abrindo a sua participação na Primeira Liga com vitória.

Após o duelo, o treinador justificou a decisão pelo aspecto físico dos jogadores e aprovou a atuação de várias promessas do Inter. "Fica difícil repetir um formação no início. Temos uma base. Isso que importa. A gente espera dar oportunidade a todos, principalmente aos mais jovens. A garotada que entrou hoje entrou muito bem", elogiou, destacando a atuação de jovens, como Junio, Charles e Andrigo.

Diante do Brasil de Pelotas, Antonio Carlos poupou vários jogadores que haviam sido titulares na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, diante do Veranópolis, rodando o elenco, o que abriu espaço, inclusive para a estreia do zagueiro Klaus, contratado após defender o Juventude. E garantiu a sua vitória com gols marcados por Nico López e Brenner ainda no primeiro tempo.

O Inter volta a campo no próximo sábado, quando vai encarar o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Na primeira Liga, o time atuará novamente em 8 de fevereiro, de novo no seu estádio, dessa vez diante do Fluminense.