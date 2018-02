Antônio Carlos garante permanência de Felipe no Corinthians

O diretor-técnico Antônio Carlos deu uma grande notícia para a torcida do Corinthians: o goleiro Felipe fica no time no ano que vem. Apesar do assédio de clubes brasileiros e estrangeiros, o maior ídolo do atual elenco corintiano cumprirá o contrato, segundo garantiu o dirigente, e continuará no Parque São Jorge. "Ele tem contrato até 2011 com o nosso clube. Sua multa, todos sabem [R$ 12 milhões]. Eu vou ser direto também: o Felipe chegou aqui ganhando R$ 20 mil, depois passou a receber R$ 30 mil e agora, R$ 55 mil. Nós decidimos dar luvas de R$ 200 mil. Ou seja: seu salário vai para R$ 73 mil. Esse salário está excelente", explicou Antônio Carlos, que assumiu recentemente a direção do Corinthians e está trabalhando na reformulação do futebol corintiano. Apesar da pouca experiência no cargo, Antônio Carlos fala grosso e manda um recado para Felipe, que, de acordo com ele, é "um goleiro de 23 anos que, queira ou não, caiu com o clube". "Ele vem de três rebaixamentos. Quando falam que o Felipe mereceria estar ganhando salário de equipe de Série A não posso concordar, porque ele está no clube que caiu para a Série B", lembrou o dirigente. Mas Antônio Carlos não tem a mesma certeza quando fala sobre o futuro do atacante Finazzi, outro destaque corintiano no Campeonato Brasileiro. "Nós oferecemos um pequeno, mas pequeno aumento mesmo. Se ele quiser ficar, vai ser ótimo", admitiu o dirigente, que, no entanto, torce pela permanência do jogador. "O Finazzi se enquadra naquilo que o Mano Menezes quer. E o Corinthians também é um excelente lugar para ele, com 34 anos. Vai depender dele." Por enquanto, o Corinthians já confirmou a contratação de três reforços para 2008, quando o time disputará a Série B do Brasileiro. Chegaram o atacante Lima, o meia Rafinha e o zagueiro Chicão. Mas Antônio Carlos promete mais e ainda prevê o sucesso dos jogadores que estão chegando. "Tenho certeza de que não iremos dar vexame. Não tenho medo de vexame, porque sei a filosofia que iremos aplicar: a de um time competitivo, com um comandante forte que é o Mano Menezes", afirmou Antônio Carlos, que revelou o perfil dos jogadores que farão parte do elenco em 2008. "O Corinthians terá um time de atletas com personalidade, com compromisso com o clube." Nessa reformulação, Antônio Carlos ainda não sabe direito quem deve sair - ou pelo menos, não revela. Não fala nem mesmo sobre o veterano volante Vampeta. Disse que vai esperar a posição do novo técnico corintiano. "O Mano Menezes vem comandar uma reunião aqui na segunda-feira. Será a reunião que decidirá quem fica ou sai. Todas as decisões estarão nas mãos dele", explicou. Depois de pouco mais de uma semana na nova função, Antônio Carlos está otimista. "Nosso sonho é ganhar a Copa do Brasil e garantir vaga para a Libertadores. Ganhando a Copa do Brasil vamos tirar muita pressão daqui. E depois, basta chegar em quarto na Série B. Porque subir é obrigação", disse o dirigente. Mas ele também já coleciona um arrependimento. "Eu aprendo rápido. Fui sincero e acabei criticado demais (sobre o fato de já trabalhar para o Corinthians há dois meses, quando ainda era jogador do Santos)", reconheceu Antônio Carlos. "Vários técnicos acertam com novos clubes três meses antes de saírem e ninguém fala nada. Mas não vou repetir esse erro. Tem coisas que não precisam ser reveladas. Ainda mais aqui no Corinthians."