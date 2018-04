Antônio Carlos já se sente em casa O zagueiro Antônio Carlos já entrou no clima da irreverência dos garotos comandados por Robinho, mas ainda não ganhou um apelido. Por ser o mais velho do grupo, com 35 anos, é chamado de tio e de vovô pelos mais jovens, fato que ele leva na boa e se diverte com seus novos companheiros de trabalho. "Estão me chamando de tudo e isso é legal porque já faço parte da família deles". "Estou me sentindo em casa porque trabalho com uma garotada que me deixou bem à vontade desde o dia em que cheguei a Santos". Para ele, esse é um fator importante para um atleta que, como ele mesmo, atuou muito tempo no futebol do exterior. "Isso é muito bom para facilitar a readaptação", comentou. No novo ambiente, acredita que até rejuvenesceu um pouco. "tem jogadores como o Domingos e o Leonardo que têm quase idade para serem meus filhos. Isso me ajuda bastante e estimula mais ainda para continuar jogando". Mesmo assim, admite que sentiu um pouco no jogo contra o Paraná Clube, domingo passado na Vila Belmiro. "No final do segundo tempo senti um pouco o ritmo da partida, até porque estava havia três meses sem jogar". Ele acha natural essa queda de rendimento e não se preocupa, pois sabe que "nos próximos jogos, entro no ritmo dos demais jogadores". Antônio Carlos jogou pela primeira vez na Vila Belmiro com a camisa do Santos, com a torcida a favor e gostou da experiência. "É sempre gostoso jogar na Vila, que é um campo aconchegante e a torcida fica perto. Sabia que jogar contra o Santos em sua casa é difícil, mas agora sei que atuar a favor é um prazer enorme". O zagueiro evita falar numa possível dupla com Gamarra, que pode reforçar o Santos depois que terminar sua participação na seleção paraguaia que disputa a Olimpíada. "Esse negócio de contratação cabe à diretoria", comentou. "No momento, o Santos tem bons zagueiros e se quiser se reforçar ainda mais, terá de trazer atletas do mesmo nível dos que estão aqui".