Antonio Carlos pode desfalcar a Roma Antonio Carlos foi titular da Roma na maior parte da temporada de 2000-2001, mas pode ficar fora da equipe justamente no momento da festa pela conquista do terceiro título de sua história. O zagueiro brasileiro voltou aos treinamentos com a equipe, nesta terça-feira, em Trigória (periferia de Roma), e se queixou de dores no joelho direito. Ele já entrou em tratamento, mas os médicos do clube não garantem sua presença na partida contra o Napoli, domingo, em Nápoles, pela penúltima rodada do campeonato. Mas não é apenas o joelho que preocupa Antonio Carlos. O ex-jogador de São Paulo, Palmeiras, Corinthians ainda não foi procurado pela diretoria para renovar contrato, que termina no final do mês. O zagueiro tem interesse em continuar na Roma, principalmente agora que o time vai para a Copa dos Campeões da Europa, independentemente da conquista do título. Ausência certa é a do francês Vincent Candela, titular absoluto e um dos mais regulares jogadores da equipe do técnico Fabio Capello. O lateral foi suspenso por duas partidas pelo tribunal esportivo, por ter se desentendido com o georgiano Kaladze, no clássico com o Milan, dez dias atrás, o que provocou sua expulsão. Candela, com isso, não joga mais na competição. ?Uma pena, porque não havia ficado fora de nenhum jogo?, lamentou o jogador. A Roma lidera o campeonato italiano, com 71 pontos, quatro à frente da Juventus e com cinco de vantagem sobre a Lazio. A vitória no Estádio San Paolo garante ao time da capital o ?scudetto? por antecipação. Se empatar, também pode fazer a festa, desde que Juventus e Lazio também não vençam. Até a derrota serve para os romanos, mas se igualmente os outros dois rivais na corrida pelo título também percam. A Roma faz a última partida em casa, contra o Parma, no dia 17.