Antônio Carlos pode reforçar o Santos O zagueiro Antônio Carlos, de 34 anos, ex-São Paulo, Palmeiras e Corinthians, pode ser o novo reforço do Santos. O jogador, que estava no Besiktas, da Turquia, já teria acerto verbal com a diretoria santista. O jogador, que também atuou na Roma, da Itália, deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Os dirigentes do clube, porém, negam o acordo. Um deles declarou que o jogador está ?muito velho?. A contratação de Antônio Carlos, chamado de Zago na Europa, teria sido um pedido de Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou com o atleta no Palmeiras em 1993 e 94, e queria a chegada de um defensor para ser titular. Luxemburgo tem apenas André Luís, Pereira e Narciso, além dos jovens Leonardo e Domingos para a zaga.