Antônio Carlos projeta recuperar espaço no Botafogo no início do Brasileirão

RIO - Antônio Carlos já foi titular incontestável do Botafogo. Líder dentro e fora de campo. Hoje ele é reserva do jovem Dória, mas seu papel proeminente no vestiário continua. Por isso, sabe que precisa recuperar sua posição na equipe nas oportunidades que tiver. Como agora, no início do Campeonato Brasileiro.

Com Dória na seleção sub-20, Antônio Carlos será o titular até a paralisação do campeonato com o início da Copa das Confederações. O veterano zagueiro quer mostrar que ainda tem muito a dar ao clube.

"Tenho que trabalhar dentro de campo, não adianta eu querer brigar com todo mundo. Quero mexer com a cabeça do treinador. Meu ciclo aqui não acabou", decretou o defensor.

Sua sequência começou bem, com o primeiro gol marcado na vitória por 3 a 0 sobre o CRB, quarta-feira, que classificou o alvinegro para a terceira fase da Copa do Brasil. "Estou com 55 na carreira. Se eu conseguir chegar a 100 está bom, não é?", brincou.

Neste sábado à noite, o Botafogo visita o Corinthians, no Pacaembu, na estreia das equipes no Brasileiro.