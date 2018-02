Antônio Carlos quer brilhar no Santos antes da aposentadoria Sonhando com a conquista da Copa Libertadores da América após 44 anos, o Santos apresentou nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento Rei Pelé, três reforços para a temporada 2007: os zagueiros Antônio Carlos (ex-Juventude) e Adaílton (ex-Rennes) e do volante Rodrigo Souto (ex-Figueirense). Para o experiente Antônio Carlos, 37, o retorno à Vila Belmiro após dois anos no clube gaúcho é uma grande oportunidade para esquecer a sua passagem anterior, quando foi muito criticado devido às inúmeras lesões. "Acertei com o Santos para apagar aquela imagem ruim que deixei. Quero contribuir muito com o time neste ano e jogar o máximo de partidas possíveis", disse o defensor, que foi campeão brasileiro em 2004 pelo time da Baixada Santista. De acordo com o zagueiro, esse deverá ser o último contrato que irá cumprir antes da sua aposentadoria. "Tenho um contrato com o Santos de seis meses, caso ganhe a Libertadores e vá bem neste período, posso renovar por mais seis antes de encerrar meu ciclo no futebol", comentou. Já o zagueiro Adaílton, 23, revelou que preferiu fechar com o Santos porque desejava trabalhar com o treinador Vanderlei Luxemburgo - o jogador tinha propostas do São Paulo e do Flamengo. "Preferi o Santos por causa do projeto que foi me apresentado. O Santos é um clube de coragem e será muito bom para a minha carreira ter o Luxemburgo como comandante", disse o zagueiro, que foi revelado pelo Vitória e se transferiu para o futebol francês em 2004. Outro fator decisivo para que Adaílton chegasse à Vila Belmiro foi a "grife" do novo treinador. ?O Luxemburgo disse que vai pegar no meu pé, para me fazer melhorar e crescer na carreira?, afirmou. Rodrigo Souto seguiu o discurso do novo companheiro. "Foi muito bom acertar com o Santos. Vou ganhar muito mais projeção aqui do que no Figueirense. Como já disputei uma Libertadores (em 2005, jogou a primeira fase pelo Atlético-PR), posso contribuir bastante neste ano", analisou o volante. A equipe dirigida por Luxemburgo disputará uma vaga na fase de grupos da principal competição diante do boliviano Blooming. O primeiro jogo será no dia 31 de janeiro, no Estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra. A partida de volta acontece no dia 7 de fevereiro, na Vila. Se passar pela fase classificatória, os santistas serão inclusos no Grupo 8, que conta com o Gimnasia y Esgrima ARG), Defensor Sporting (URU) e Deportivo Pasto (COL). Zé Roberto O meia Zé Roberto, que não participou dos trabalhos de quarta-feira durante a reapresentação, compareceu normalmente no Centro de Treinamento Rei Pelé nesta quinta. Ele fez exercícios físicos com os demais jogadores. Contratado após a disputa da Copa do Mundo da Alemanha no ano passado, o jogador recebeu ofertas de alguns times do exterior, mas preferiu seguir no Santos para a disputa da Libertadores.