Antônio Carlos reforça o Santos em Quito O Santos embarca nesta terça-feira pela manhã para Quito com seu time reserva e a maior novidade é a volta do zagueiro Antônio Carlos, que estava afastado havia dois meses por contusão. Luxemburgo relacionou 15 jogadores para o jogo contra a LDU, quarta-feira, sendo três goleiros. Para uma garantia maior, André Luís viajou e ficará no banco, sendo que o esquema adotado prevê a utilização de três zagueiros. Luxemburgo justificou a viagem de três goleiros e disse que sempre faz isso quando o jogo é muito longe e não há tempo para chamar o reserva caso um deles tenha algum problema. E ainda brincou: "posso colocar o Júlio Sérgio no banco, mas como centroavante", sobre o desempenho do goleiro no rachão de hoje, em que ele não atuou em sua posição. Sobre o esquema tático, falou que usará o mesmo adotado nos dois clássicos contra o São Paulo pela Sul-Americana. Ele não gosta de escalar a equipe com três zagueiros, mas usa esse esquema quando há necessidade, como no caso da partida contra a LDU. "Não gosto mas já fiz muitas vezes e deu certo. É preciso ter jogador de qualidade para sair jogando e temos o Antônio Carlos e o Leonardo que têm essa característica", comentou. A escolha do esquema é determinada, no caso, pelas características do adversário. "Estamos esperando uma equipe diferente e pelo noticiário dos jornais de lá, eles estão muito focados na Sul-Americana e direcionam a prioridade para essa competição", disse Luxemburgo, entendendo que isso é natural. "Para os times desses países, a Sul-Americana dá uma visibilidade maior e eles dão mais ênfase, ao contrário de nós aqui, que temos uma competição diferente". E concluiu: "vamos encontrar muita dificuldade". Para vencer a LDU, Luxemburgo já escalou o time com Mauro; Domingos, Antônio Carlos e Leonardo; Flávio, Zé Elias, Preto Casagrande, Luís Augusto e Márcio; Basílio e William. Basílio comentou que essa equipe tem condições de vencer a LDU, lembrando que a altitude de 2.900 metros atrapalha, mas o Santos já ganhou jogando nessas condições. "Temos de fazer uma marcação boa lá atrás e buscar o gol".