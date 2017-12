Antonio Carlos testa força na Roma Antonio Carlos está acostumado a encarar atacantes habilidosos e ágeis. Com bom jogo de cintura, se livra com freqüência de situações embaraçosas. Mas o zagueiro brasileiro terá hoje oportunidade de testar seu poder de negociação. O "rival" a superar é Franco Sensi, presidente e dono da Roma. Atleta e cartola se reúnem, na sede do clube, para discutir renovação de contrato. Se tudo der certo, o ex-titular do Palmeiras e do São Paulo fica na atual campeã italiana até junho de 2004. Leia mais no O Estado de S. Paulo