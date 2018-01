Antonio Carlos vai jogar na Turquia O zagueiro Antonio Carlos, de 32 anos, que estava na Roma, está sendo contratado pelo Besiktas, da Turquia. O brasileiro viaja segunda-feira para Istambul, quando acerta os últimos detalhes do acordo. Antonio Carlos deixa a Roma sem entender a razão da sua dispensa, mas responsabiliza o treinador da equipe, Fábio Capello. ?Quando fui jogar pela seleção brasileira ele me disse que continuaria titular, mas fiquei quatro meses afastado. Ele não respeitou sua própria palavra.? O jogador assinará contrato por dois anos com o Besiktas, que foi terceiro colocado no último campeonato turco.