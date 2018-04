Antonio Carlos vê São Paulo no mesmo nível de rivais

SÃO PAULO - Nem mesmo as escassas contratações para a temporada - apenas Luis Ricardo chegou até agora - fazem os jogadores do São Paulo verem o time atrás dos rivais na briga pelo Campeonato Paulista. Na opinião dos jogadores, o time tricolor chega na pré-temporada no mesmo patamar dos demais mesmo depois de um 2013 sem títulos e tendo passado várias rodadas na zona de rebaixamento do Brasileirão. Antonio Carlos minimiza o ano passado e vê as equipes todas no mesmo nível.

Para o zagueiro, serão justamente os duelos entre os grandes que darão ideia do atual estágio da equipe. "Acredito que serão nos clássicos que vamos provar porque os times grandes se equivalem. Não nos vejo atrás", afirmou o jogador. Se não conseguiu reforçar o plantel, a aposta dos jogadores é que o conjunto adquirido no ano passado possa ser um diferencial para o São Paulo largar bem na temporada e fazer bom papel no Paulista. Antonio Carlos também vê um grupo mais forte mentalmente depois dos apuros passados especialmente no Campeonato Brasileiro.

"O conjunto é importante, foi um grupo que passou uma dificuldade no ano passado que ninguém quer repetir. Não vejo equipes muito diferentes da nossa", ponderou o defensor. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo domingo, contra o Bragantino, às 17 horas, em Bragança Paulista. O time tricolor é o grande há mais tempo sem ganhar o torneio estadual. A última conquista foi em 2005.