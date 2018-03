Antônio Clemente deixa o Botafogo A goleada sofrida para o Vasco, por 7 a 0, continua a causar estragos no Botafogo, que parece ter mergulhado em um buraco sem fundo. Depois de receber críticas dos jogadores, por causa da dispensa de oito atletas, a diretoria começa a ser atingida por desentendimento internos. O diretor técnico Antônio Clemente, um dos pilares da atual diretoria, pediu demissão. "Li que o Botafogo precisa de mudança radicais. Pensei e repensei e estou abrindo espaço para a diretoria chamar outra pessoa", disse, demonstrando certa mágoa. Ao deixar o clube, o dirigente ressaltou que teve participação decisiva em momentos difíceis do clube. Ele foi o treinador que conseguiu evitar, juntamente com decisões da Justiça Desportiva, o rebaixamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2000. Outra polêmica gira em torno da possível aliança da diretoria com Bebeto de Freitas, que recebeu o convite para ser gerente Geral do Botafogo. Anteriormente, Bebeto vinha fazendo oposição aos atuais dirigentes, a quem acusou de falta de profissionalismo. Mais uma vez, Bebeto ficou decepcionado com a diretoria, que divulgou uma reunião, que deveria ser sigilosa, para negociar um pacto em favor do clube. Em meio a essa confusão, o Botafogo será um coadjuvante na rodada dupla do Maracanã. A equipe enfrenta o Americano, às 18 horas, logo após a partida do Vasco. O time de Campos ainda luta pelo título do segundo turno do Campeonato Carioca, embora esteja a três pontos do líder Vasco. Por isso, com uma vitória vascaína e um empate do Americano, o time estará desclassificado.