Antônio Lopes admite que Atlético-PR mereceu a derrota

"Acabamos criando poucas oportunidades de gols. Tivemos até duas bolas na trave, porém não funcionamos bem. Não adianta justificar. Jogamos mal e não merecíamos vencer a partida", declarou Antônio Lopes, procurando minimizar a ausência de Paulo Baier, lesionado.

"A ausência dele não pode influenciar. Todos nós sabemos e os jogadores também sabem que ele é uma peça importante pela presença e qualidade dele. Mas não acho que isso teve uma influência psicológica", assegurou o treinador.

Mesmo com a ausência do meia, Lopes considera que a armação não foi o principal problema da equipe. "O Netinho foi o armador da equipe da forma que queríamos. O Paulo (Baier) é um jogador experiente e claro que faz falta. Deixamos a cargo do Alan Bahia também ajudar o Netinho na armação e na liderança em campo", completou.