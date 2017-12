Antônio Lopes continua na seleção O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, confirmou nesta terça-feira que o coordenador-técnico da seleção brasileira continua sendo Antônio Lopes. O anúncio foi feito durante a apresentação do novo técnico da equipe, Luiz Felipe Scolari. Quanto às dificuldades de relacionamento entre Lopes e Scolari - com rumores de que Felipão só aceitaria o cargo com a saída de Lopes - o novo treinador da seleção despistou. ?Vou conviver com o Lopes exatamente igual ao tempo em que ele era do Vasco, do Internacional-RS e quando esteve enfermo. Conheço a família dele e o respeito muito?, disse.