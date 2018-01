Antônio Lopes corre risco no Vasco O técnico Antônio Lopes está ameaçado de perder o emprego no Vasco. Circula o boato em São Januário que o presidente Eurico Miranda estaria chateado com o desempenho do time no Campeonato Carioca, mesmo com a segunda colocação na classificação. O dirigente sequer assistiu ao jogo contra o Cabofriense, no último sábado. Para a partida de quarta-feira, contra Olaria, Antônio Lopes irá manter o meia Siston improvisado na lateral-direita.