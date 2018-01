Antônio Lopes critica: "Fomos roubados" O técnico Antônio Lopes, do Atlético Paranaense, criticou a arbitragem do uruguaio Jorge Larrionda. Ao final do jogo, nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, não deixou o juiz ficar com a bola. "Pô, ele roubou a gente para caramba e ainda quer ficar com a bola", afirmou o treinador, sem se referir quais os motivos da reclamação. O volante Cocito também não gostou da atuação do juiz. "Os jogadores do São Paulo se atiravam no chão e ele marcava falta". O goleiro Diego preferiu lamentar a falha no gol do time paulista. "Não poderemos cometer erros no Morumbi", disse o camisa 1 atleticano, referindo-se ao segundo jogo, dia 14. O atacante Aloísio, autor do gol paranaense, afirmou que a equipe não manteve o ritmo após abrir vantagem no placar. "Faltou estarmos na Arena."