Antônio Lopes deixa o Coritiba A derrota para o Treze (PB) e a desclassificação na Copa do Brasil levaram à queda do técnico do Coritiba, Antônio Lopes. Ele estava no clube há cerca de um ano e quatro meses. A permanência do técnico à frente do time vinha sendo contestada principalmente pelos torcedores. Lopes chegou a afirmar que não ligava para o que a torcida dizia. A diretoria quer anunciar amanhã o nome do novo treinador.