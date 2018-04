Antônio Lopes diz que Atlético-PR está em formação O técnico Antônio Lopes apontou a mudança no elenco do Atlético como fator responsável pelo início irregular da equipe no Campeonato Paranaense. O time derrotou o Corinthians Paranaense por 2 a 0, no sábado, e está na terceira colocação, com oito pontos.