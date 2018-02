Antônio Lopes diz que Corinthians paga pelos erros do passado

Campeão brasileiro com o Corinthians em 2005, o técnico Antônio Lopes disse que o clube de Parque São Jorge está "pagando pela má administração do passado". O treinador, que participa do Footecon (Fórum Internacional de Futebol promovido nesta terça-feira pelo técnico Carlos Alberto Parreira no Rio), lamentou o rebaixamento e pediu uma reestruturação na equipe. Veja também: O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Confira os números finais da Série A do Brasileiro Globo transmitirá jogos do Corinthians na Série B Torcida do Corinthians protesta e pede a saída de jogadores "Recebi com tristeza a queda do Corinthians para a Série B", disse Antônio Lopes em entrevista ao SporTV. "É um clube de tradição, mas está pagando pela má administração dos últimos anos, com [Alberto] Dualib. Agora mudou [com Andrés Sanchez], mas infelizmente essa nova diretoria pegou o trabalho no final." Para Antônio Lopes, os jogadores do atual elenco possuem uma qualidade inferior ao grupo de 2005. "Aconteceram muitas mudanças do título até agora. Isso deixou o time fraco e fez com que fosse rebaixado. Vamos torcer para que aconteça um bom planejamento para 2008 e que Corinthians se fortaleça e retorne à elite."