Antonio Lopes é o novo técnico do Coritiba O Coritiba anunciou nesta sexta-feira que Antonio Lopes será o treinador do time para a próxima temporada. O ex-coordenador da seleção brasileira, que participou da campanha do penta, tem experiência na disputa da Copa Libertadores da América, uma das competições que o clube paranaense enfrentará em 2004. Ele, inclusive, já foi campeão do torneio, em 1998, com o Vasco.