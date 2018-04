Antônio Lopes é suspenso por um mês no STJD

Lopes foi denunciado no artigo 188, por se manifestar de forma desrespeitosa a Hausmann. Na súmula do jogo, o árbitro Leandro Pedro Vuaden chegou a relatar que o treinador chamou o assistente de "injusto" e "sem caráter". No episódio, Lopes discutiu com Hausmann ainda no fim do primeiro tempo, sendo comunicado de sua expulsão na volta dos vestiários. Revoltado, chegou a dar ordem de prisão ao assistente, já que é delegado aposentado.

Com a punição, Lopes já não poderá comandar o Atlético do banco de reservas na partida do próximo sábado, contra o Palmeiras, no Palestra Itália. O time atleticano encara o líder do Brasileiro buscando manter o bom momento após a vitória na última rodada, sobre o Sport. O Atlético é o 14.º colocado, com 31 pontos, e agora luta para entrar na zona de classificação à Copa Sul-Americana.