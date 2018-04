Antônio Lopes elogia novo padrão de jogo do Atlético-PR O técnico Antônio Lopes disse nesta sexta-feira que está cada vez mais satisfeito com as atuações do Atlético Paranaense no Brasileirão. O time, que saiu recentemente da zona de rebaixamento, conquistou quatro triunfos seguidos antes da derrota para o Vitória, na quarta-feira.