Antônio Lopes entrega nas mãos de Deus O técnico Antônio Lopes entregou a Deus a conquista do Brasileirão. Ele segue confiando em sua equipe, mas não sabe dizer se o campeonato acaba neste domingo, quando o Corinthians joga contra a Ponte Preta, ou se vai até o fim, diante do Goiás, dia 4 de dezembro, no Serra Dourada. E nem se dá ao direito de fazer previsão. ?O Papai do céu é quem sabe disso. É difícil profetizar um troço desses. O que venho falando para meus atletas é que precisamos vencer a Ponte Preta e depois ganhar do Goiás. Se isso acontecer, beleza?, disse nesta sexta-feira o treinador, que não queria mas confirmou o meia Élton entre os titulares. ?Essa é a tendência, mas tenho mais alguns dias para oficializar o time. Não preciso fazer isso agora.? Antônio Lopes também comentou sobre a pressão que o Corinthians sofre para ganhar esse campeonato. E pega no pé de jogador que não está acostumado com isso no Parque São Jorge. ?Quem joga no Corinthians deve estar acostumado com esse tipo de cobrança. Eu já falei isso para eles. Se não tiver condições de suportar a pressão, que vá então defender times menores, que nunca estão disputando nada?, avisou. Em sua preleção domingo, Antônio Lopes falará de tudo isso com os atletas. Não admite ninguém tremendo em campo. Quer homens brigando pelo título brasileiro. O treinador está satisfeito com o rendimento de sua equipe nas últimas rodadas, apesar do tropeço diante do São Caetano e do empate contra o Internacional. ?Eu analiso minhas equipes não pelos resultados, mas pelo que elas produzem em campo ofensivamente. Na partida contra o Inter, criamos 25 chances de gols. 25! Isso só costuma acontecer quando um time é muito bom e o outro é uma pereba. No entanto, fizemos isso contra o segundo colocado do Brasileiro?, avaliou o treinador.