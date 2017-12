Antônio Lopes luta contra a empolgação O técnico Antônio Lopes vem trabalhando muito nos bastidores do Corinthians. Usa as reuniões com os jogadores para evitar o clima de euforia, conter a ansiedade e o oba-oba sobre a possível conquista do Brasileiro. Nesta semana, inclusive, pediu para os atletas darem entrevistas apenas no clube. ?Houve solicitação, não proibição,? explica. Mas o sempre sereno treinador acabou traído pelo excesso de segurança e acabou revelando, nas entrelinhas, meio que sem querer, que não há como perder este título. ?Já dirigi equipes que jogaram pelo empate para ser campeão, mas nunca cheguei a uma grande decisão de Brasileiro ou Estadual nesta situação?, garantiu, para enfatizar o que o deixa tranqüilo para domingo. ?Vantagem de pontos e saldo de gols.? Procurou não demonstrar preocupação com o deslize e rapidamente recolocou ordem no ambiente. Antes mesmo que muitos repercutissem a fácil situação no campeonato. ?Temos de nos portar da mesma maneira ganhar o jogo. Pressionar a saída de bola e chegar rápido ao gol?, afirmou, para depois explicar os reais motivos aos quais vetou matérias especiais de atletas. ?Os jogadores deslocam-se até as tevês ou rádios. Isso desgasta. E esta semana é a mais importante da temporada. Vamos recuperar os jogadores?, disse. ?O ideal será ficarem em casa, descansando e acumulando energias para domingo,? recomendou. No discurso do treinador, usou vários exemplos de superação para a equipe ficar ligada. E pediu responsabilidade aos jogadores que aprovaram imediatamente as medidas. ?Falta só um pouquinho. Mas não vamos fazer festa antes da hora. Seria uma provocação desnecessária?, advertiu o sempre sério zagueiro Marinho. ?Não é hora de chamarmos a atenção para a gente em outros fatores que não seja nosso trabalho. Até para evitar sermos bombardeados.? Ao lado de um descontraído Carlos Alberto, Marinho teve de justificar o semblante sempre fechado. ?Até em casa, nas fotografias, fico sem sorrir. Sou sisudo mesmo,? observou. ?Mas a verdade é que o trabalho dele (atacar) é bem mais fácil que o meu,? explicou.