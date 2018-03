Antônio Lopes nega vínculo com Leão Em meio a uma crise da seleção brasileira, por causa da ameaça de desclassificação do Mundial de 2002, o coordenador técnico Antônio Lopes afirmou nesta quinta-feira que fica no cargo independente de Emerson Leão continuar como treinador. "Não estou vinculado ao Leão. A minha permanência está vinculada diretamente ao Ricardo Teixeira", afirmou. Ele negou que o seu relacionamento com o atual técnico esteja deteriorado. Ao assumir o cargo de coordenador, Lopes tinha deixado claro que a sua estabilidade não estava relacionada a de qualquer treinador, segundo determinação de Teixeira. Hoje, ele reafirmou a sua independência. Tanto que, lembrou o coordenador, uma das suas funções é escolher o técnico. "Fui eu quem escolhi o Leão", disse ele, em rápida entrevista na porta da sede da CBF. Embora tenha negado, Lopes demonstrou irritação com as notícias veiculadas na quarta-feira de que está tendo desentendimentos com Leão. "Nosso relacionamento é o melhor possível." Segundo o coordenador, Leão não vem ultrapassando as funções do seu cargo - ou seja, o treinador não se tornou o ?todo-poderoso? da seleção. "Ele vem cumprindo o que é a sua parte", disse. Na quarta-feira, Lopes afirmou que o técnico era o responsável pela "palavra final" na programação da viagem da seleção ao Japão para disputar a Copa das Confederações. Nesta sexta-feira, ele disse que todos os detalhes são decididos em reunião entre os membros da comissão técnica. Leão, porém, não tem aparecido na CBF para se encontrar com o colega, o que, segundo Lopes, só deve acontecer na próxima semana. O coordenador negou que tivesse marcado uma reunião para quarta-feira. "Isso não existiu." Sem a presença do técnico, Lopes decidiu alguns detalhes em relação a viagem para o Japão com o administrador Mauro Félix. De acordo com Lopes, a convocação para a Copa das Confederações - que também servirá para o amistoso com Verdy Tokyo, no dia 26 - será divulgada até o dia 16. Isso porque só é necessário chamar os jogadores de clubes estrangeiros com antecedência de 14 dias, segundo norma da Fifa, quando da data do jogo oficial. A viagem para Tóquio deve ser no dia 20 e, depois do amistoso, a seleção vai para Ibarak, onde ficará concentrada para a competição.