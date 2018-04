Antônio Lopes obtém efeito suspensivo no Atlético-PR O técnico do Atlético Paranaense, Antônio Lopes, conseguiu nesta sexta-feira efeito suspensivo contra a suspensão de trinta dias imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, ele poderá comandar a equipe contra o Palmeiras, sábado, no Palestra Itália, do banco de reservas.