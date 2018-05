Antônio Lopes pede vitória por vaga na Sul-Americana Após renovar seu contrato com o Atlético-PR até o final do ano que vem, o objetivo do técnico Antônio Lopes é terminar 2009 com vitória e a vaga assegurada na Copa Sul-Americana. Para isso, basta ao time atleticano vencer o Barueri no próximo domingo, em Presidente Prudente, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.