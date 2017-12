Antônio Lopes perde poder na seleção Na convocação de Luiz Felipe Scolari para a partida contra o Uruguai, ontem no hotel Meridien, ficou claro que o coordenador Antônio Lopes perdeu força demais. Acabou a promessa do presidente Ricardo Teixeira de que o treinador ficaria subordinado ao coordenador. Luiz Felipe está tão forte como era Wanderley Luxemburgo. Leia mais no Jornal da Tarde