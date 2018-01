Antônio Lopes perto do Corinthians Antônio Lopes é o técnico escolhido pelo Corinthians para substituir Márcio Bittencourt. O anúncio ainda não é oficial, apesar de o vice-presidente de futebol do clube, Andres Sanchez, já ter adiantado neste domingo, após a vitória sobre o Flamengo, que a contratação do treinador do Atlético-PR está praticamente definida. A contratação de Antônio Lopes foi encaminhada na sexta-feira à noite, em uma reunião entre Kia Joorabchian, Paulo Angioni e Andres Sanchez, que falou em nome do presidente Alberto Dualib - está na Europa e retorna nesta segunda-feira ao Brasil. MSI e Corinthians não confirmaram neste domingo a chegada do novo treinador, mas Antônio Lopes deve ser confirmado nesta segunda-feira. Na reunião de sexta-feira, dois nomes foram colocados na mesa: Antônio Lopes e Nelsinho Batista. A preferência era por Nelsinho, que não abria mão de trazer sua comissão técnica e um salário considerado alto pelo clube e MSI. Nelsinho Batista não cedeu. Sobrou Antônio Lopes, de 64 anos, amigo pessoal de Paulo Angioni. E a contratação foi encaminhada. Márcio Bittencourt foi comunicado da sua demissão, ainda na sexta-feira à noite, quando estava com o time no Rio. A favor de Antônio Lopes conta a sua grande quilometragem no futebol brasileiro. Ele é o terceiro técnico que mais dirigiu jogos no Brasileirão ? 556 partidas, contra 361 de Ênio de Andrade e 394 de Telê Santana. Neste domingo, depois do jogo contra o Figueirense, o site oficial do Atlético-PR anunciou a saída de Antônio Lopes. A notícia ficou no ar pouco mais de 10 minutos, depois foi retirada. Nos vestiários após a derrota, em Florianópolis, o treinador não se despediu dos jogadores. José Augusto Fleury, presidente do Atlético-PR, disse neste domingo, antes do jogo, que iria se reunir com Antônio Lopes para discutir o futuro do time no Brasileiro e o interesse do Corinthians pelo técnico. ?Se o desejo dele for se transferir para outra agremiação e que seria de seu interesse, nós seremos solidários a esse propósito?, afirmou José Augusto Fleury.