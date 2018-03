Antonio Lopes tira "licença" do Vasco O técnico Antonio Lopes está fora do comando do time do Vasco, mas poderá voltar assim que desejar. Seu lugar será ocupado interinamente pela dupla Mauro Galvão e Alcir Portela. O presidente do clube, Eurico Miranda, tentou demover Antonio Lopes com insistência. Não obteve sucesso. O treinador estava irredutível em sua decisão de sair. "Não aceito, não aceitei e nem aceitarei o pedido dele de demissão", afirmou Eurico Miranda, lembrando de vários títulos que Antonio Lopes conquistou no clube. "Ele não pode ser responsabilizado pelos maus resultados, está licenciado do cargo e reassume no dia que quiser, enquanto eu for presidente do Vasco", prosseguiu o dirigente. Antonio Lopes participou da entrevista de Eurico, no início da noite desta segunda-feira, e chegou a se emocionar com a manifestação do presidente do Vasco. "Sei que cumpri meu papel, vencemos este ano a Taça Guanabara, a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Vou descansar um pouco", disse o treinador, deixando clara a intenção de retornar logo ao clube. Com a saída de Antonio Lopes, seu filho Júnior, assistente-técnico da equipe, também deixa o Vasco. As mudanças se devem aos péssimos resultados no Campeonato Brasileiro e à pressão de conselheiros e torcedores. A equipe carioca ocupa a 19ª posição na tabela da competição. Mauro Galvão e Alcir Portela já vinham trabalhando como auxiliares de Antonio Lopes.