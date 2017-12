Antônio Pereira apita no Morumbi A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol indicou o árbitro goiano, Antônio Pereira da Silva, do quadro da Fifa, para apitar a partida entre Corinthians e Grêmio, domingo, no Morumbi, na decisão da Copa do Brasil. Os dois auxiliares são Jorge Paulo de Oliveira Gomes (Fifa-DF) e Aristeu Leonardo Tavares (Fifa-RJ).