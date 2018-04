Anúncio oficial da volta de Tite será feito na próxima semana

O técnico Tite é cauteloso e ainda não admite que está de volta ao Corinthians porque o contrato não foi assinado. O documento está sendo redigido e algumas lacunas precisam ser preenchidas. As partes estão discutindo e detalhando qual será a premiação por título conquistado: Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial.

Tite, que está no Rio de Janeiro, voltou a desconversar sobre o acerto com o Corinthians. E o clube também evita comentar publicamente o retorno do treinador. "O contrato não está assinado. E quando o contrato não está assinado, sempre existe o risco (de não dar certo). É só por isso", afirma um dirigente do clube. "Ficou para semana que vem (o anúncio)."

O treinador se mostrou incomodado com a revelação dos valores de seu salário. Nesta sexta-feira, Tite criticou os números divulgados pela imprensa. "As pessoas estão falando de valores exorbitantes que não condizem com a situação da sociedade. Dão informações que colocam minha credibilidade em jogo e isso machuca."

Dirigentes do Corinthians garantem que o técnico receberá salário ainda maior que o de Mano Menezes, que ganhava R$ 640 mil por mês. Tite receberá, segundo pessoas que acompanham a negociação, por volta de R$ 700 mil.