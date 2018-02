Ao lado dos grandes, 10 times do interior paulista recebem prêmio de excelência

A Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou nesta quinta-feira 14 clubes na categoria Ouro do Programa de Excelência da entidade, que avalia a gestão dos times do Estado com base em 10 quesitos. Nesta edição, 10 equipes do interior receberam o troféu de Ouro ao lado de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Os premiados fora dos quatro grandes foram Ponte Preta, Botafogo, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Red Bull Brasil e São Caetano, todos do Paulistão, além de Juventus, Sertãozinho e XV de Piracicaba, que disputam a Série A2. A premiação total foi de R$ 1,6 milhão, com uma média de R$ 80 mil para cada clube.

O número de times mostra uma evolução nas gestões dos clubes, já que no ano de 2016, quando ocorreu a primeira edição do programa, não houve nenhum premiado na categoria Ouro. "Além de muitos clubes envolvidos no programa, cresceu consideravelmente a efetividade da participação deles ao longo de toda a temporada 2017", explicou Kelly Franzoni, gerente de qualidade da FPF.

PRATA E BRONZE

Na categoria prata ficaram Água Santa, Audax, Capivariano, Ferroviária, Linense, Rio Branco, Santo André, São Bernardo e Taubaté. Os classificados na categoria bronze foram Bragantino, Paulista, Penapolense, Rio Claro, São Bento e Votuporanguense. Times como Barretos, Batatais, Marília e Portuguesa receberam apenas certificados de participação.