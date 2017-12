Ao longo dos anos, sorteios da Copa foram permeados por polêmicas

Imaginem se Gianni Infantino ou outro cartola aparecesse no palco da Fifa com seu netinho para que ele realizasse o sorteio da Copa do Mundo de 2018, nesta sexta-feira em Moscou. Pois bem, foi exatamente isso que João Havelange fez em 1978 antes da Copa do Mundo na Argentina, levando ao palco Ricardinho, seu neto.

Na verdade, Havelange apenas estava repetindo o gesto que, em 1938, Jules Rimet inaugurou. No sorteio para aquela Copa, o então manda-chuva do futebol levou ao palco Yves, seu neto, para fazer o sorteio.

Repleto de histórias, acusações e saias-justas, o sorteio da Copa foi sempre permeado por debates. Nos últimos meses, o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, sugeriu em entrevistas que sorteios para grandes torneios europeus eram manipulados, com bolas frias colocadas dentro dos potes. Mas garantiu que, enquanto ele era o homem que organizava o evento, aquilo jamais tinha ocorrido.

Benny Alon, um ex-executivo que trabalhava para vender ingressos da Copa, também admitiu em 2016 que os eventos mostrados ao mundo como uma surpresa eram, de fato, uma armação. Nesta quarta-feira, a Fifa garantiu que não havia qualquer chance de manipulação.

Se o sorteio desta semana promete uma ampla cobertura mundial, nem sempre a escolha dos adversários foi considerada como prioritária. Em 1930 no primeiro Mundial, o sorteio ocorreu três dias antes da Copa e com as seleções já em Montevidéu. O primeiro real sorteio ocorreria em 1938.

Em 1950, no Brasil, a ausência de algumas seleções atrapalhou o sorteio. Mas houve quem se beneficiou: o Uruguai acabou ficando no grupo 4, sozinho com a Bolívia, já que os demais times de seu grupo optaram por não viajar ao Brasil. A própria Fifa hoje se pergunta: um programa mais leve para a Celeste teria facilitado a vida do Uruguai para ganhar o Mundial?

Em 1966, na Inglaterra, o sorteio começaria a ganhar ares de um evento de proporções internacionais, com transmissão ao vivo. Em 1974, uma enorme saia-justa marcou o sorteio: no auge da Guerra Fria, a Alemanha Ocidental enfrentaria a Alemanha Oriental no mesmo grupo.

Sophia Loren, em 1990, contribuiria para aumentar a polêmica em relação ao sorteio. Ela não disfarçava sua alegria ao sortear para enfrentar a sua Itália os times da Tchecoslováquia, EUA e Áustria, num grupo considerado como fácil para os donos da casa. A acusação no dia seguinte foi de que ela estava com um anel magnetizado e que atrairia as "bolas corretas".

Em 2006, mais uma polêmica, desta vez na Alemanha, Lothar Matthäus foi acusado de ter sido orientado a procurar as bolas frias que haviam sido colocadas num congelador antes do evento para garantir um grupo mais fraco para o time da casa.

Em 2014, a polêmica começou antes do evento em si, quando a Fifa montou um esquema que acabou colocando Suíça e Bélgica como cabeças de chave, permitindo assim a criação de verdadeiros grupos da morte. A Itália foi uma das vítimas, eliminada na primeira fase.

A transmissão do sorteio realizado na Bahia ainda foi marcada pela censura imposta pela TV do Irã a trechos inteiros do evento. O motivo: o decote generoso da roupa usada por Fernanda Lima.