Ao site da Fifa, Ronaldo diz que sempre terá o que provar O atacante Ronaldo afirmou, em entrevista ao site oficial da Copa do Mundo, que, por mais vitorioso que seja seu currículo, sempre terá algo a provar. "Em futebol, nós temos que provar nossa capacidade a cada jogo, a cada dia. Independente do que o público ou a imprensa acha, o importante é que eu tenho muita confiança em mim mesmo", afirmou o jogador, em entrevista publicada na manhã deste domingo. Ronaldo reafirmou que pensa em título, e não em ser artilheiro, ou tampouco em bater o recorde de gols - está a dois gols de igualar o alemão Gerd Müller, autor de 14 gols nos Mundiais de 1970 e 1974. "Essa seria uma marca individual, e é claro que eu coloco em segundo plano. Meu objetivo principal é ser campeão da Copa do Mundo. Claro que ficarei muito feliz se eu conseguir bater esse recorde, mas não é meu objetivo principal", explicou o atacante, que marcou 12 gols nas Copas de 1998 e 2002. Na entrevista, Ronaldo elogia seus companheiros de quarteto mágico, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Disse que torce para um deles ser o grande nome da Copa, e que não vê problemas em jogar ao lado de Adriano, que tem características semelhantes às suas. "Nós sempre nos demos bem no ataque, sempre marcamos gols jogando juntos. Não existe uma razão para dois jogadores com características semelhantes não poderem jogar juntos, isso é algo que inventaram mas não faz muito sentido", disse o camisa 9 do Brasil. Ao ser questionado sobre um adversário favorito para o Brasil numa eventual decisão do Mundial, o jogador se esquivou. "Eu quero é chegar à final. Contra quem, não importa", declarou Ronaldo, que encerrou a entrevista com um recado à torcida brasileira. "Que torçam muito, que confiem muito em nós, porque nós faremos nosso melhor para ganhar o título."