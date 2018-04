Aos 28 anos, Carlos Alberto quer ser o líder do Vasco em 2013

RIO - Com as saídas de Juninho Pernambucano e Felipe, o meio campo do Vasco ficou carente de um camisa 10. Carlos Alberto quer ocupar esse posto de líder da equipe. Com salários atrasados e a seis meses do fim do seu contrato, o meia aposta na pré-temporada como diferencial para este ano. Com a renovação do elenco vascaíno, Carlos Alberto, aos 28 anos, é agora um dos mais experientes.

"Sei o que preciso fazer para que as coisas andem. Pesou muito o fato de eu não ter feito a pré-temporada no ano passado. Então, agora esse é o tempo de treinar forte e me preparar", disse o meia. "Sobre o contrato, deixo para o René [Simões, diretor executivo] e para o Roberto [Dinamite, presidente]. Tenho vontade de ficar, não escondo de ninguém, mas também não vou fazer campanha diária."

Simões revelou nesta terça que vai viajar à Espanha para tentar antecipar o término do vínculo do volante Sandro Silva com o Málaga, de junho para abril. O atleta, que estava no Cruzeiro, foi uma das contratações para a temporada. "Tentarei negociar para ver se antecipam para abril, para que a gente não perca o jogador entre a janela (de transferências), que só abre de novo em agosto", disse à Rádio Brasil.

Ainda nesta terça, o ex-presidente Eurico Miranda foi reeleito presidente do Conselho de Beneméritos do clube para os próximos três anos. O cartola, que foi candidato único, é um dos principais opositores do atual presidente. Nenhum integrante da diretoria comandada por Roberto Dinamite compareceu à votação. "O Conselho de Beneméritos tem muito a dar, a orientar, a oferecer, mas infelizmente a diretoria não está procedendo da forma como deveria", disse Eurico.