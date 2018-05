Aos 35, meia Hugo volta ao Brasil e reforça o Juventude no Gauchão Depois de Grafite ajudar o Santa Cruz a conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, outro jogador campeão com o São Paulo há uma década está de volta ao Brasil. Nesta segunda-feira, o meia Hugo, de 35 anos, foi apresentado como reforço do Juventude para disputar o Campeonato Gaúcho e a Série C do Campeonato Brasileiro.