Aos 35 anos, sul-africano Pienaar anuncia aposentadoria do futebol

Aos 35 anos, o sul-africano Steven Pienaar está deixando os gramados. O meia-atacante, que defendeu a seleção do seu país em duas edições da Copa do Mundo e teve passagens por vários times do futebol europeu, anunciou a sua aposentadoria.

"Hoje anuncio minha aposentadoria do futebol profissional. Quero agradecer à minha família e a todos os clubes em que joguei. Obrigado por todo o amor que você me deu durante a minha carreira. Me sigam nas redes sociais, onde vou fazer um anúncio em breve", afirmou Pienaar em vídeo divulgado no seu perfil no Twitter, não revelando qual será o seu futuro após deixar os gramados.

Após construir quase toda a sua carreira no futebol europeu, Pienaar estava desde o segundo semestre de 2017 no sul-africano Bidvest Wits, tendo dado os seus passos iniciais nos gramados pelo Ajax Cape Town, também do seu país, de onde saiu em 2001.

Nos 16 anos em que ficou na Europa, Pienaar viveu os seus melhores momentos no Ajax e no Everton. O meia também atuou por Borussia Dortmund, Tottenham e Sunderland. Ele foi convocado para as edições de 2002 e 2010 da Copa do Mundo, tendo entrado em campo 61 vezes com a camisa da seleção da África do Sul.