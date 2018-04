Rio Ferdinand anuncia aposentadoria do futebol aos 36 anos

Um dos jogadores ingleses mais importantes da sua geração, o zagueiro Rio Ferdinand anunciou sua aposentadoria do futebol neste sábado, aos 36 anos. Com seis títulos do Campeonato Inglês no currículo, sempre como titular do Manchester United, o defensor foi rebaixado com o Queens Park Rangers ao fim da temporada e optou por pendurar as chuteiras.

"Nesta temporada, eu realmente percebi que é minha vez de pendurar as chuteiras, voltar para casa e assistir outras pessoas jogarem", disse Ferdinand, ao anunciar sua decisão, em entrevista ao canal de televisão BT Sport.

O zagueiro já estava afastado do futebol desde o dia 1.º de maio, quando sua esposa faleceu após anos lutando contra um câncer. Liberado pelo Manchester United ao fim do seu contrato, no meio do ano passado, Ferdinand fez apenas 11 jogos pelo QPR, ficando igual número de partidas no banco de reserva, algo a que ele não estava acostumado na época de Old Trafford.

Revelação do West Ham no fim do século passado, Ferdinand foi vendido para o Leeds por uma fortuna, quando esta equipe ainda era competitiva, e depois custou 21,1 milhões de libras ao Manchester United, tornando-se, em 2002, o jogador inglês mais caro do mundo.

Pela equipe de Old Trafford, fez 454 partidas, ganhou 6 títulos do Campeonato Inglês, dois da Copa da Liga, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. "Sem dúvida nenhuma ele foi o melhor zagueiro com quem eu joguei", elogiou Paul Scholes, seu companheiro durante quase toda a carreira.