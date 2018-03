Aos 37 anos, Taffarel nem pensa em parar Taffarel tem 37 anos, disputou uma Olimpíada, três Copas e passou as duas últimas temporadas na reserva do Parma. Não lhe faltariam motivos para pensar em pendurar as chuteiras. Mas a aposentadoria não faz parte dos planos imediatos do campeão mundial de 94. ?Ainda me sinto em condições de contribuir para o futebol italiano?, afirmou em entrevista ao jornal Tuttosport, da Itália. O brasileiro aceita até ser terceiro reserva no clube.