Aos 38 anos, islandês Gudjohnsen se oferece para jogar pela Chapecoense

Com passagens por Chelsea e Barcelona, o atacante islandês Eidur Gudjohnsen, atualmente jogando no futebol indiano, se ofereceu para defender a Chapecoense por conta do desastre aéreo que vitimou grande parte do elenco.

Em rede social, Gudjohnsen ainda fez o convite a Ronaldinho Gaúcho, com quem jogou no Barcelona entre 2006 e 2008. "Por respeito eu jogaria pela Chapecoense, se eles tiverem espaço para mim! Nem que seja apenas para jogar com Ronaldinho novamente #ForcaChape".

Gudjohnsen tem 38 anos e atualmente defende o Pune City, da Índia. Apesar da idade avançada, o atacante foi relacionado pela Islândia na Eurocopa deste ano, tendo ficado no banco de reservas no jogo contra Portugal na fase de grupos.

Out of respect i would play for @ChapecoenseReal if they have a place for me! If not just to play with @10Ronaldinho again #ForcaChape — Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) 4 de dezembro de 2016