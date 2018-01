Aos 39, Bebeto se oferece ao Fluminense O veterano atacante Bebeto, de 39 anos, procurou o auxiliar-técnico do Fluminense, Ricardo Rocha, e se ofereceu para jogar no clube no Campeonato Brasileiro. O jogador não vem atuando por nenhum time desde que deixou o futebol árabe. ?O Bebeto é um grande jogador, merece nosso respeito por tudo o que fez pelo futebol do Brasil. Mas só vou falar sobre o assunto na segunda-feira", afirmou o técnico Renato Gaúcho, que, no momento, está com sua atenção voltada para o clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do Fluminense estuda a contratação do atleta.