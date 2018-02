Aos 43 anos, Careca volta ao futebol Aos 43 anos, o centroavante Careca, que já brilhou no Guarani, São Paulo, Napoli-ITA e seleção brasileira vai retomar, oficialmente, sua carreira como atleta profissional. Neste domingo, a partir das 10h30, no Estádio do Cerecamp, antigo Mogiana, em Campinas, o atacante fará sua estréia oficial com a camisa do Campinas Futebol Clube, que participa do Campeonato Paulista da Série B2, o equivalente à quinta divisão. O adversário será o Serra Negra. Fundador e um dos proprietários do clube, Careca é o atual vice-presidente. Ele não resistiu à vontade de fazer o que mais gosta: jogar futebol. A possibilidade apareceu nesta temporada, quando o regulamento foi alterado permitindo que até três jogadores com idade superior a 23 anos possam atuar em cada jogo. "O mais importante é que estou bem comigo mesmo. Estou animado e pronto para jogar", disse Careca nesta sexta-feira, logo após o treino coletivo de 50 minutos pela manhã. Ele treinou normalmente e deixou o técnico Ruddy Machado, de 38 anos, boquiaberto. "O Careca está em ótima forma física e contente em estar em campo." O técnico garante que não vai se intimidar com a presença tão marcante no seu ataque. "Apenas conversamos com o Careca sobre a maneira do nosso time jogar. Sobre como jogar, não há sentido discutir com ele." A idéia é que Careca fique em campo o tempo que suportar, dependendo muito da temperatura. Com certeza meio tempo, talvez até uns 20 minutos da etapa final. Na semana passada, Careca esteve na Inglaterra participando de um jogo de masters com a seleção remanescente de 1994, pela qual atuam Jorginho, Bebeto e Dunga. Em 1998 ele também já defendeu o Campinas com o objetivo de promover a fundação do clube que atualmente é presidido por Edmar, ex-centroavante do Guarani e do Flamengo. O Campinas é o quinto colocado do Grupo 3, com seis pontos, três a menos do que o Serra Negra, vice-líder. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. Os quatro finalistas da competição vão garantir o acesso direto para a Série A3 em 2005.